Киев, , 13:56 — REGNUM В случае благоприятной ситуации на европейском рынке в грядущий осенне-зимний сезон Украины начнет свой экспорт газа в страны ЕС, сообщает 5 октября пресс-служба компании «Укртрансгаз» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины»).

В сообщении отмечается, что объем природного газа в украинских хранилищах достиг 10-летнего максимума (27,9 млрд кубометров) и это позволяет «Нафтогазу», в случае благоприятной ситуации на рынке, начать экспорт газа в ЕС.

Также компания подчеркивает, что высокие запасы газа дают Украине возможность бесперебойно пройти отопительный сезон 2020/2021 гг. при любом развитии событий, и даже при очень холодной зиме.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в Брюсселе заявил, что Украина может начать экспортировать газ в ЕС зимой. Чиновник добавил, что считает «очень вероятным» такой сценарий развития событий.