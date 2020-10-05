Пермь, , 13:54 — REGNUM В Пермском крае собственные доходы бюджета с 1 января, по состоянию на 1 октября 2020 года, составили 71,627 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечено снижение — на 21,619 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте краевого минфина.

Стоит отметить, в сентябре министр финансов Елена Чугарина, отчитываясь перед Заксобранием об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года, сообщила о снижении поступлений в доходную часть на 6,6% и параллельном росте расходной части — на 28,8%.

Согласно прогнозу финансового ведомства, ситуация с налоговыми поступлениями в бюджет сохранится или ухудшится. Чтобы погасить дефицит, власти намерены взять кредит в размере 37 млрд рублей.

Добавим, в Законодательное собрание Пермского края внесен проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 гг. Согласно пояснительной записке, налоговые и неналоговые доходы казны в 2021 году снизятся на 2% относительно уровня первоначально утвержденного плана. Общая сумма доходов прогнозируется в размере 154,1 млрд рублей, а расходов 172,3 млрд рублей.

«Этот год стал серьезной проверкой на прочность. Дополнительные расходы и снижение экономической активности из-за пандемии, безусловно, отразились на основных показателях бюджета», — сказал председатель краевого парламента Валерий Сухих.

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