Киев, , 13:58 — REGNUM За девять месяцев 2020 года Украина прокачала через свою территорию 40 млрд куб. метров газа. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) 5 октября в социальной сети Facebook.

В пресс-службе отметили, что каждый день через Украину идёт 174 млн куб. метров газа, что соответствует максимуму, который указан в контракте с Газпромом.

При этом в компании отмечают, что Украина может прокачивать больше газа европейским потребителям.

«Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом «Северный поток — 2» и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже существующей инфраструктуры», — заявил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макогон рассказал о том, что Молдавия и Украина договорились о хранении газа для Молдавии в украинских газохранилищах.

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