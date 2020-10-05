Киев, 5 октября 2020, 13:58 — REGNUM За девять месяцев 2020 года Украина прокачала через свою территорию 40 млрд куб. метров газа. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) 5 октября в социальной сети Facebook.
В пресс-службе отметили, что каждый день через Украину идёт 174 млн куб. метров газа, что соответствует максимуму, который указан в контракте с Газпромом.
При этом в компании отмечают, что Украина может прокачивать больше газа европейским потребителям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макогон рассказал о том, что Молдавия и Украина договорились о хранении газа для Молдавии в украинских газохранилищах.
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