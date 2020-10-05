Москва, , 13:57 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России было продано рекордное количество седанов KIA Cerato. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, дилеры корейской марки реализовали в прошлом месяце 1539 экземпляров Cerato — на 21% больше по сравнению с прошлогодним результатом продаж. Таким образом, модель заняла четвертое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей KIA на авторынке России в сентябре.

При этом первое место в этом рейтинг занимает KIA Rio, чьи продажи в прошлом месяце выросли на 1%, до 7830 экземпляров. Следующее место занял кроссовер Sportage, продажи которого, наоборот, сократились на 6%, до 2885 единиц.

Замыкает тройку лидеров новый седан KIA K5, продажи которого стартовали в начале сентября. При этом за первый же месяц новинка разошлась в России тиражом в 1786 экземпляров.

Всего за отчетный период в России было продано 20 402 автомобиля KIA, что на 6% превышает показатель продаж прошлого года.

Ранее стало известно, что в России был сертифицирован рестайлинговый хэтчбек Kia Rio X-Line.

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