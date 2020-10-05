Москва, , 13:39 — REGNUM Реализация национальных проектов требует повышенного внимания со стороны правительства РФ и надзорных органов в части контроля расходования бюджетных средств, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. э. н., доцент Максим Соколов.

«Если доля коррупционных случаев в общем количестве выявленных нарушений незначительна, то по масштабу нанесенного ущерба для общества коррупционные правонарушения занимают лидирующие позиции.

Как следствие коррупционные риски должны стать приоритетом при проведении различного рода проверок.

Учитывая, что основные ресурсы нацпроектов сосредоточены на повышении качества и уровня жизни населения страны, то такие сферы как здравоохранение, образование, строительство дорог и жилья, проведение научных исследований, деятельность малых и средних предпринимателей становятся ключевыми для проведения регулярного антикоррупционного мониторинга.

Также необходимо развивать механизмы и инструменты противодействия коррупции, учитывающих специфику реализации подобных масштабных национальных проектов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал регионы, которые лидируют по числу преступлений при выполнении национальных проектов.

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