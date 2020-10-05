Уфа, , 13:38 — REGNUM Седьмой цех по производству молочной продукции заработал в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, новая молочная кухня открылась 2 октября в Кигинском районе. Благодаря этому, выше 1,4 тысяч детей до трех лет, которые проживают в Салаватском, Мечетлинском, Дуванском, Кигинском и Белокатайском районах будут обеспечены бесплатным молочным питанием.

По словам председателя госкомитета Башкирии по торговле Алексея Гусева, на реализацию данного проекта было выделено из средств регионального бюджета свыше 47 миллионов рублей.

Он отметил, что производственная мощность цеха составит до 5 тонн молока в сутки. При этом будут созданы 38 новых рабочих мест. Модульный павильон, который размещен при фабрике будет работать полную рабочую неделю. В нем смогут приобрести молочную продукцию все желающие. Подобные раздаточные пункты вскоре появятся и в других районах северо-восточной части Башкирии.

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