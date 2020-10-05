Москва, , 13:35 — REGNUM Продажи автомобилей на вторичном рынке России в 3,7 раза больше реализации новых легковых машин. Об этом 5 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности доля рынка новых легковых машин в РФ по итогам января — августа 2020 года составила 21,1%, а у вторичного рынка этот показатель равен 78,9%.

Стоит отметить, что в российских регионах это соотношение различно. Так, на Дальнем Востоке в основном доля продаж автомобилей с пробегом составляет свыше 95% из-за соседства с Японией.

Самая большая разница между вторичным рынком и рынком новых машин в Еврейской автономной области (97,3%). А самая небольшая разница в Москве. Там доля рынка новых автомобилей составляет 42,3%.

Напомним, в августе 2020 года в России было продано 488 623 подержанных авто, что на 10% больше по сравнению с августом 2019 года.

Читайте также: В России выросли цены на подержанные автомобили