Москва, , 13:27 — REGNUM Точных данных о размерах зарплат по регионам России нет. Зарплаты в конвертах составляют около 13 трлн рублей. И как они распределены, сказать сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Крупные сырьевые компании давно платят зарплаты в белую. Именно города, завязанные на добычу нефти, газа и другого сырья — традиционные лидеры зарплатных рейтингов.

Высокие зарплаты — это своего рода компенсация сотрудникам за работу в условиях тяжелого климата.

Место Москвы среди лидеров также естественно, Москва — это столица, зарплаты в столицах всегда выше, чем в провинции. Однако, зарплаты москвичей намного скромней, чем доходы жителей Лондона, Токио или Нью-Йорка.

Причина проста — санкции, и последовавшая за ними девальвация 2014 года. Да и сейчас правительство решает проблемы бюджетного дефицита за счет политики слабого рубля.

Идея Дмитрия Медведева о международном финансовом центре в Москве благополучно забыта, российские компании предпочитают проводить IPO за рубежом. Москва не глобальный, а региональный деловой центр. Здесь предпочитают работать выходцы из Белоруссии и Киргизии.

В нулевые в московских компаниях было много «экспатов» из Европы, Латинской Америки, США и Канады, но из-за слабого рубля сейчас другие времена», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, самые высокие зарплаты в первом полугодии 2020 года получали жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда.

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