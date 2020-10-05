Москва, , 13:16 — REGNUM Большая часть сбережений российских граждан — это крайне небольшие по размерам суммы, которые представляют собой текущий потребительский актив. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что вкладчики российских банков большую часть своих средств хранят в рублях.

«Дело не в том, что люди не боятся девальвации, а в том, что большая часть сбережений российских граждан — это крайне небольшие по размерам суммы, которые представляют собой текущий потребительский резерв. Расходы эти люди совершают в рублях. Соответственно и сбережения они хранят в рублях, — сказал Колганов. — Средства на счетах долго не лежат. Если они будут заниматься куплей и продажей валюты на свои небольшие средства, то они на колебаниях курса потеряют больше, чем от девальвации рубля».

Кроме того, как подчеркнул экономист, большинство граждан РФ не разбираются в том, как работает валютный рынок.

«Кроме того, для того чтобы войти в экзотические валюты, невозможна прямая конвертация рубля в швейцарский франк. Сначала рубль будут конвертировать в доллары, а потом за доллары будут покупать франк. И соответственно из-за такой двойной конвертации будут большие потери», — заметил Колганов.

Напомним, как сообщалось ранее, опрос, проведенный РИА Новости, показал, что 89% своих сбережений жители РФ хранят в рублях.