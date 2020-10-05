Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Жилье в петербургских домах, сданных в эксплуатацию в течение последних десяти лет, подорожало на 15% с начала текущего года. Цены на так называемую «новую вторичку» в Петербурге растут почти в том же темпе, что и на квартиры в новостройках — те тоже подорожали на 15% к октябрю 2020-го.

Жилые дома в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас в среднем 1 кв. метр в такой «новой вторичке» стоит порядка 141 тыс. рублей, сообщает КЦ «Петербургская недвижимость». Еще в начале сентября сообщалось, что квартиры в новостройках Петербурга в среднем подорожали на 1 млн рублей.

Цены на «вторичку» постарше — в дореволюционных зданиях, «хрущевках» или «брежневках» — тоже поднялись, но не столь существенно, примерно на 5−7%. Здесь 1 кв. метр стоит в среднем около 113 тыс. рублей.

За последние три месяца, указывают аналитики, предложение на вторичном рынке жилья сократилось почти на 20%.

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Заметим, в абсолютном выражении средняя стоимость на обоих рынках — первичном и вторичном — практически сравнялась. К концу года рост может составить 15−17%, полагают эксперты. Они связывают это с бумом на фоне льготной ипотеки и последующим дефицитом наиболее бюджетных предложений, снижением депозитных ставок в банках, ожиданиями рецессии из-за карантина. Кроме того, удорожание также связывают с не завершенным переходом на эскроу-счета и ростом себестоимости материалов.

К слову, в Петербурге все чаще стали заключать сделки по покупке крупных и дорогостоящих квадратных метров — по цене 30 до 40 млн рублей в районе Крестовского острова, самой «элитной» локации в северной столице. Это объясняется желанием обеспеченных людей гарантировать сохранность своих средств на фоне обесценивания рубля.

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