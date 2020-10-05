Барнаул, , 13:03 — REGNUM По состоянию на 5 октября аграрии Алтайского края намолотили 3,6 млн тонн зерна. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

По словам министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, обмолот зерновых и зернобобовых практически завершён. Эти культуры убраны с 95% площадей (3,1 млн га).

Кроме того, в Алтайском крае завершена осенняя посевная кампания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области валовый сбор зерна по состоянию на 5 октября оценивается в 3 млн 20 тысяч тонн.

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