Москва, , 12:50 — REGNUM После того как в августе, пробиться выше $45 за баррель Brent не получилось, оптимизм на рынке нефти начал быстро превращаться в пессимизм, а цены легли на курс снижения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Сентябрьская попытка пробить ключевой уровень поддержки в $40 за баррель Brent успехом не увенчалась, цены от него отскакивали, высоко и быстро достигая района в $42−43.

Октябрьская атака выглядит куда более серьезной, нефтяные цены уже второй день подряд держатся ниже $40 и после некоторого периода волатильности в районе $39−41, вероятно к концу недели пойдут еще ниже в район $36−37 за баррель Brent.

Такому негативному сценарию, сейчас способствуют как внутриотраслевые факторы, так и политические. Сентябрьские данные говорят об увеличении уровня добычи нефти и в странах ОПЕК+, и за ее пределами.

В США вторую неделю подряд фиксируется увеличение буровой активности, при том, что текущий уровень спроса на нефть находится под угрозой из-за близких к максимальным уровням заболеваемости COVID-19 и растущей вероятности введения новых карантинных ограничений.

Если внутриотраслевые и эпидемиологические данные на этой неделе покажут продолжение текущих негативных тенденций давление на нефтяные котировки усилится.

Что касается политических факторов, то на первое место здесь стоит вынести предстоящие в среду дебаты кандидатов на пост вице-президента США.

Ожесточенная конфронтация между представителем демократов Камалой Харрис и республиканцем Майком Пенсом понизит вероятность одобрения нового пакета стимулов для американской экономики до президентских выборов. Это также окажет давление на нефтяной рынок», — пояснил эксперт.

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