Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Фондовые рынки положительно отреагировали на сообщения об улучшении состояния здоровья президента США Дональда Трампа, у которого 2 октября был обнаружен коронавирус, сообщает 5 октября телеканал CNN.

В Азии японский индекс Nikkei 225 вырос более чем на 1,2%. Котировки южнокорейских Kospi и гонконгских Hang Seng, которые были закрыты в конце прошлой недели в связи с государственными праздниками, подорожали примерно на 1,3%. Европейские фондовые индексы последовали за этим ростом: индекс FTSE 100 в Лондоне вырос на 0,4%. Французский CAC 40 и немецкий DAX выросли на 0,6% и 0,5% соответственно.

Положительная динамика наблюдается и на Уолл-стрит: фьючерсы на Dow, S&P 500 и Nasdaq подорожали на 0,4−0,6% каждый.

Напомним, медики, отвечающие за лечение президента, отмечают, что состояние здоровья Трампа улучшается, в связи с чем он может быть выписан уже в понедельник.