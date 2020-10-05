Джакарта, , 12:39 — REGNUM Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита подчеркнул, что наложит санкции на предприятия, получившие разрешения на импорт соли и сахара, но поставляющие их на внутренний рынок, сообщает Kompas.

«Мы определенно не допустим, чтобы сырье, импортируемое промышленностью, просачивалось на рынок, вызывая беспокойство у производителей сахара и соли», — заявил министр после ограниченной встречи с президентом Джоко Видодо.

Ранее власти Индонезии разрешили предприятиям импортировать соль и сахар. Причина в том, что местные фермеры производят эти два товара недостаточно для промышленных нужд.

«Мы введем строгие санкции в отношении предприятий, которым мы даем разрешение на импорт промышленного сырья, а затем они пользуются им не по назначению, чтобы проникнуть на рынок», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в Индонезии зарегистрировано 3622 новых случая заражения SARS-CoV-2.

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