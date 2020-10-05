Ярославль, , 12:35 — REGNUM Размер просроченной задолженности теплоснабжающих организаций Ярославской области на начало октября достиг 1990 миллионов рублей. Такую информацию предоставило ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

С начала года задолженность увеличилась на 300 млн рублей. В списке недобросовестных потребителей — теплоснабжающие организации Ростовского муниципального района и Переславля-Залесского, где за 9 месяцев текущего года прирост составил 60 и 90 млн рублей соответственно.

В мае 2020 года поставщики газа и администрация Переславля-Залесского достигли мирового соглашения по долгам котельной в микрорайоне Чкаловский, однако плата в установленный срок не производится. ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» вынуждено предъявить бюджету города Переславля-Залесского исполнительные листы.

Кроме того, в настоящий момент не урегулированы вопросы эксплуатации котельных в Данилове, в Ростове, поселках Ишня и Татищев Погост Ростовского района.

В связи с началом отопительного сезона в некоторых муниципальных образованиях Ярославской области поставщик газа осуществляет подключение котельных под письменные гарантии глав этих образований.

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