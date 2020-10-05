Бразилиа, , 12:32 — REGNUM По итогам сентября 2020 года реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Бразилии сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Bright Consulting.

По данным представителей компании, в сентябре на бразильском авторынке была продана 198 771 машина. При этом по сравнению с августом текущего года продажи выросли на 14,5%. За девять месяцев 2020 года продажи составили почти 1,3 миллиона единиц, что на 33% меньше, чем год назад.

По словам представителя Bright Consulting Пауло Кардамоне, объем продаж, зафиксированные в сентябре, соответствуют прогнозам компании, согласно которым за 2020 год в Бразилии будет продано порядка двух миллионов легковых автомобилей — на 25% меньше, чем в 2019 году.

Отмечается, что данный прогноз намного оптимистичнее того, что дала в мае Национальная ассоциация производителей автомобилей Бразилии (Anfavea). По прогнозу Anfavea, продажи в 2020 году окажутся на 40% ниже, чем в прошлом году.

Напомним, продажи в Италии в сентябре 2020 года оказались больше на 9,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

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