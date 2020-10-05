Москва, , 12:27 — REGNUM Высокий уровень отраслевых зарплат в Москве обусловлен концентрацией финансовых, товарных и информационных потоков, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Здесь в финансовой сфере можно претендовать на выплаты вплоть до 200 тысяч рублей в месяц. Также высокие зарплаты в Москве в IT сфере (до 169 тысяч рублей в месяц) и в оптовой торговле (147 тысяч рублей).

Высокий уровень дохода в Южно-Сахалинске и Салехарде обусловлен уровнем оплаты труда в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых.

Названные города расположены в регионах, где осуществляется добыча нефти и газа, металлических руд, каменного угля и других полезных ископаемых.

При этом явным лидером по зарплатам является Сахалинская область. Такой уровень заработка вызван применяемой здесь новой шельфовой технологии добычи полезных ископаемых.

Третью строчку в рейтинге занимает Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), где в отрасли по добыче нефти и газа зарплаты часто превышают 150 тысяч рублей.

Четвертую строчку рейтинга занял Сургут, где средняя зарплата составила 77 000 руб. За ним следовал Ханты-Мансийск с показателем в 75 400 руб. Эти города также являются представителями добывающих отраслей.

В целом, уровень оплаты труда в России определяется как отраслевой сеткой минимального разряда, так и финансовыми и материальными потоками предприятия.

Учитывая концентрацию финансовых, материальных потоков в Центральном федеральном округе (ЦФО) высокий уровень оплаты труда и возможности его роста в г. Москве не удивляет экспертов.

Высок уровень оплаты труда и в добывающих отраслях. Предприятия остальных отраслей экономики, как правило, выплачивают заработную плату на уровне средней по России. Это на сегодня порядка 24−30 тыс. рублей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу, самые высокие зарплаты в первом полугодии 2020 года получали жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда.

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