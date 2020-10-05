Москва, , 12:24 — REGNUM Пандемия уже замедлила темпы восстановления экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом сообщил замглавы ЦБ Алексей Заботкин в ходе парламентских слушаний в Совфеде.

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«Пандемия может замедлить темпы восстановления спроса: поведение, привычки, предпочтения потребителей могут существенно измениться из-за дополнительной осторожности граждан, их стремлении обезопасить себя от вирусной инфекции. Мы это в принципе начинаем наблюдать уже сейчас», — заявил Забткин.

Это может ограничить темпы восстановления экономики в определенных секторах экономики даже при полном снятии ограничительных мер, подчеркнул представитель Центрального банка России.