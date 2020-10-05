Москва, , 12:21 — REGNUM У московских дилеров появился в продаже первый в истории марки минивэн Lexus LM. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

Стоит отметить, что изначально модель была предназначена исключительно для продажи на китайском авторынке. На глобальном рынке LM официально не продаётся, тем не менее дилеры предложили авто и российским покупателям.

За выставленное автодилеры хотят получить 18 млн рублей.

По своей сути Lexus LM является переиначенной версией модели Toyota Alphard. В этом исполнении лицевая часть автомобиля оформлена в фирменном стиле бренда, а также другой задней светотехникой. В салоне модели установлены четыре роскошных кресла второго ряда и перегородка между пассажирами и водителем. У минивэна есть также семиместный вариант салона.

В движение машину приводит гибридная силовая установка, которая состоит из 2,5-литрового бензинового мотора и двух электродвижков.

Напомним, в августе нынешнего года самым продаваемым новым автомобилем японского бренда Lexus в РФ стала модель RX. За месяц дилеры Lexus продали 977 таких моделей — на 2,5% меньше, чем годом ранее.

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