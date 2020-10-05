Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Правительство России может выделить 10 млрд рублей на первый этап постройки в Петербурге Восточного скоростного диаметра (ВСД), или, как ее официально теперь называют, Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Деньги предполагается потратить на первые 3,4 км трассы от Витебского проспекта до Западного скоростного диаметра. Участок должен быть построен до 2024 года.

Целиком протяженность трассы составит около 30 км, а стоить она будет более 180 млрд рублей. Город рассчитывает получит из федерального центра примерно 57 млрд на эту стройку, сообщает «Коммерсант».

При этом скоростную магистраль будут возводить по схеме государственно-частного партнерства, как и имеющийся Западный скоростной диаметр: инвестор вложит средства, а затем получит дорогу в пользование на 30 лет, чтобы взимать с автомобилистов плату за проезд.

ВСД пройдет от Благодатной улицы внутри промышленного пояса через Красногвардейский, Невский, Фрунзенский и Московский районы Петербурга, а также Всеволожский район Ленобласти. Предполагается постройка переправы через Неву в Невском районе. Платная трасса будет шестиполосной, сужаясь до четырех полос только на участке от КАД до Мурманского шоссе и на улице Коммуны до Колтушского шоссе.

Ранее сообщалось, что первый транш на строительство ВСД ждут до конца 2020 года.

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