Москва, 5 октября 2020, 11:38 — REGNUM Завершился распределенный дальневосточный полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
За 48 часов IT-специалисты со всей страны разработали 60 цифровых продуктов, способных улучшить качество жизни населения. Авторы лучших проектов разделили призовой фонд порядка 3 миллионов рублей, вышли в финал и получили возможность внедрить свои решения.
Полуфинальный хакатон собрал 750 специалистов из 35 регионов России. Больше всего победителей было из Приморского края: 30 человек. Также в топ-5 вошли: Хабаровский край, Амурская, Ростовская и Нижегородская области.
За 48 часов IT-командам предстояло решить семь актуальных кейсов в сфере градостроительства и бизнеса, социальных услуг и развития инфраструктуры регионов с применением AR, AI & Big Data, мобильной и веб-разработки — реальные задачи крупнейших коммерческих и государственных организаций, а также представителей малого и среднего предпринимательства.
Все команды работали дистанционно, им помогали 77 трекеров и экспертов.
Команды создали прототипы геоинформационной системы для Газпромбанка, которая на основе анализа больших данных подскажет, где в регионах не хватает банкоматов.
Для Министерства экономического развития и торговли Камчатского края участники автоматизировали процесс создания и согласования регламентов с помощью удобных веб-сервисов и CRM-систем. В результате будут быстрее появляться новые социальные услуги для населения.
Для ДВФУ команды создали мобильные приложения и веб-сервисы, которые помогут наладить доставку товаров в кампус на острове Русский. Решения также дают пользователям возможность совершать совместные покупки.
В рамках конкурса прошел круглый стол, где первые лица регионов Дальневосточного ФО, представители университетов ДФО, фондов и институтов развития обсудили формирование цифровых и управленческих компетенций у специалистов ФО, развитие IT-предпринимательства на Дальнем Востоке, а также инициативы по поддержке инновационных стартапов. На встрече представители региональных Правительств выразили готовность способствовать внедрению решений участников «Цифрового прорыва». Руководство технопарка «Русский» представило образовательную программу «Дальневосточный старт» для развития технологического предпринимательства.
В состав жюри Дальневосточного IT-хаба вошли представители IT-сферы и Digital-рынка: Руководитель практики Brand Experience AIC Антон Шапоренко, Евгения Черкашина — CEO humex, Сооснователь технологической компании PHYGITALISM Юсупов Олег, руководитель бизнес-анализа в Redmadrobot Сергей Ковтунов.
Полуфинальные хакатоны проходят в 8 крупнейших IT-хабах России во всех федеральных округах. Следующий состоится в Центральном федеральном округе 17−19 октября.
Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», «Газпромбанка», ПАО «Россети», Сбера, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.