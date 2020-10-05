Москва, , 11:38 — REGNUM Завершился распределенный дальневосточный полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

За 48 часов IT-специалисты со всей страны разработали 60 цифровых продуктов, способных улучшить качество жизни населения. Авторы лучших проектов разделили призовой фонд порядка 3 миллионов рублей, вышли в финал и получили возможность внедрить свои решения.

Полуфинальный хакатон собрал 750 специалистов из 35 регионов России. Больше всего победителей было из Приморского края: 30 человек. Также в топ-5 вошли: Хабаровский край, Амурская, Ростовская и Нижегородская области.

За 48 часов IT-командам предстояло решить семь актуальных кейсов в сфере градостроительства и бизнеса, социальных услуг и развития инфраструктуры регионов с применением AR, AI & Big Data, мобильной и веб-разработки — реальные задачи крупнейших коммерческих и государственных организаций, а также представителей малого и среднего предпринимательства.

«Вот уже четвертый хакатон подряд мы видим живой интерес IT-специалистов к цифровизации регионов и социальной сферы. На этот раз самым популярным среди участников стал кейс, связанный с развитием инфраструктуры на острове Русский. Команды предложили прототипы IT-продуктов, которые помогут организовать доставку товаров первой необходимости. Также в топе были задачи по обеспечению населения банковскими терминалами и юридической поддержкой, а также задачи, связанные с предоставлением государственных услуг. Лучшие проекты будут доведены до реализации, и, мы верим, что этот опыт станет тем «якорем», который удержит IT-специалистов в регионе и вдохновит их на поиск новых решений для развития территории», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Все команды работали дистанционно, им помогали 77 трекеров и экспертов.

«В рамках хакатона мы встретились с представителями региональных властей ДФО, университетов, фондов, технопарков и институтов развития — по итогам общения мы видим, что на Дальнем Востоке активно запускаются программы, направленные на развитие инновационных проектов, формируется среда для создания технологических стартапов. У решений участников «Цифрового прорыва» есть все возможности для того, чтобы вырасти в полноценные бизнесы. И мы будем со своей стороны способствовать этому», — поделился руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Команды создали прототипы геоинформационной системы для Газпромбанка, которая на основе анализа больших данных подскажет, где в регионах не хватает банкоматов.

«На данный момент наш банк активно расширяет сеть банкоматов по всей России. На хакатоне в Дальневосточном IT-хабе командам предстояло разработать прототип для построения геоинформационной системы с тепловыми картами, где на основе анализа данных из открытых источников будет предложен план по оптимизации расположения новых и текущих банкоматов. Мы хотим отметить, что абсолютно все команды дошли до защит, справились с поставленной задачей и смогли предложить уникальные и нестандартные решения, но лучшими оказались команды BIPro, CyberFarsh, Russky.Digital. Ребята успели создать не только алгоритмы, но и сделать качественную визуализацию своих решений. С нашей стороны планируется обсуждение дальнейшего сотрудничества с командами по проектам и возможному трудоустройству в команду Газпромбанка», — рассказала начальник управления развития веб-процессов Департамента цифровых технологий Газпромбанка Делгр Андреева.

По заданию от госкорпорации «Росатом» участники разработали решения с применением AR-технологий, которые помогут в сфере градостроительства — они оценивают потенциальную стоимость и экологическую целесообразность возведения новых построек, основываясь на данных о рельефе и составе грунта. Так в населенных пунктах появится больше комфортного жилья. Сервисы, разработанные для «Почты России», помогут сотрудникам отделений быстро распознавать паспорта клиентов и ускорят процесс обслуживания.

Для Министерства экономического развития и торговли Камчатского края участники автоматизировали процесс создания и согласования регламентов с помощью удобных веб-сервисов и CRM-систем. В результате будут быстрее появляться новые социальные услуги для населения.

Для ДВФУ команды создали мобильные приложения и веб-сервисы, которые помогут наладить доставку товаров в кампус на острове Русский. Решения также дают пользователям возможность совершать совместные покупки.

В рамках конкурса прошел круглый стол, где первые лица регионов Дальневосточного ФО, представители университетов ДФО, фондов и институтов развития обсудили формирование цифровых и управленческих компетенций у специалистов ФО, развитие IT-предпринимательства на Дальнем Востоке, а также инициативы по поддержке инновационных стартапов. На встрече представители региональных Правительств выразили готовность способствовать внедрению решений участников «Цифрового прорыва». Руководство технопарка «Русский» представило образовательную программу «Дальневосточный старт» для развития технологического предпринимательства.

В состав жюри Дальневосточного IT-хаба вошли представители IT-сферы и Digital-рынка: Руководитель практики Brand Experience AIC Антон Шапоренко, Евгения Черкашина — CEO humex, Сооснователь технологической компании PHYGITALISM Юсупов Олег, руководитель бизнес-анализа в Redmadrobot Сергей Ковтунов.

Полуфинальные хакатоны проходят в 8 крупнейших IT-хабах России во всех федеральных округах. Следующий состоится в Центральном федеральном округе 17−19 октября.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», «Газпромбанка», ПАО «Россети», Сбера, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.