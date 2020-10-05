Елабуга, Татария, , 11:37 — REGNUM Автопредприятие «Соллерс Форд» в Елабуге возвращается к полной рабочей неделе. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба завода.

На четырехдневную рабочую неделю завод «Соллерс Форд» перешёл с 1 июля 2020 года с целью сохранения коллектива и эффективности бизнеса. Спустя более чем три месяца предприятие перешло в штатный режим работы. При этом отмечается, что производственный процесс будет происходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Сокращённая рабочая неделя на заводе «Соллерс Форд» была связана в том числе и с низкими продажами Ford в РФ. Так, в августе нынешнего года в стране было реализовано 1112 легких коммерческих машин Ford Transit, что на 10% меньше, чем год назад. Всего же за восемь месяцев нынешнего года продажи этой модели в РФ составили 7247 машин.

Напомним, с 1 октября 2020 года совместное предприятие «Соллерс» и Ford Motor Company было переименовано в «Соллерс Форд».

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