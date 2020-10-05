Сеул, , 11:40 — REGNUM В августе 2020 года в Южной Корее зафиксировали рекордный объём средств, потраченный жителями страны на онлайн-шоппинг. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Статистической службы страны.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года объём онлайн торговли составил 14,38 трлн вон (~$12,3 млрд), что на 27,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, данный показатель является рекордным с января 2001 года, когда начался сбор соответствующих данных.

Интернет-продажи предметов первой необходимости увеличились на 59,3%, продукты питания и напитки — на 44,4%, бытовую технику и электронику — на 48,8%.

С другой стороны, объём средств, потраченный на транспортные услуги, сократился 51,4%, услуги в сфере культуры и отдыха — на 56,7%.

64,8% транзакций пришлось на мобильные устройства, что на 27,8% больше, чем в августе прошлого года.