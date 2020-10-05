Москва, , 11:14 — REGNUM По итогам сентября 2020 года средняя стоимость подержанных машин в России оказалась равной 602,6 тыс. рублей — на 0,3% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

При этом трёхлетние машины по итогам прошлого месяца подешевели на 2,3% по сравнению с прошлым годом, до 1 484 500 рублей. А вот пятилетние машины на вторичном рынке России, наоборот, подорожали.

По сравнению с прошлым годом средняя цена таких автомобилей выросла на 12,9%, до 1 022 900 рублей. Стоимость семилетних автомобилей в прошлом месяце составила 744 900 рублей, увеличившись на 10,7% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что в 2020 году наибольший показатель средней стоимости автомобиля с пробегом был зафиксирован в феврале. В этот месяц он достигал почти 630 000 рублей.

Напомним, в августе нынешнего года средняя цена в сегменте люксовых автомобилей составила 8 107 870 рублей.

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