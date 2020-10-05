Москва, , 10:50 — REGNUM Новая Skoda Octavia возглавила топ-5 самых ожидаемых в России автомобильных новинок, который обнародовал портал Carsweek.

Octavia четвертого поколения совсем недавно была представлена в России. Чешский автопроизводитель изменил внешний вид модели и добавил новый набор опций. В России базовая комплектация Skoda Octavia стоит от 1 338 000 рублей за версию с 1,6-литровым мотором и 1 398 000 рублей — за версию с 1,4-литровым турбированным двигателем.

В середине октября корейская компания Kia представит новое поколение кроссовера Sorento. Отмечается, что цена максимальной версии Sorento составит 3,1 млн рублей, а начальная комплектация Comfort будет стоить 2,32 млн рублей.

В России также должно появится кросс-купе Geely Tugella. Данный автомобиль идет с турбированным мотором на два литра мощностью 238 л. с. Кроме того, в моторной линейке также есть мотор на 199 л. с. с полным приводом.

Среди машин премиум класса стоит отметить появление седана Mercedes-Benz S-Class 2021-го модельного года и кроссовера Cadillac XT4.

Ранее стало известно, что во второй середине сентября выросли цены на машины 15 компаний, представленных на российском авторынке.

Читайте также: В России выросли цены на подержанные автомобили