Москва, 5 октября 2020, 10:48 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Министерства промышленности и торговли РФ к АО «Р-Фарм» миллиардера Алексея Репика, которое числится производителем одного из лекарств от COVID-19 — «Коронавира». Снизив изначально запрошенную неустойку, судья обязал «Р-Фарм» выплатить министерству за просрочку в сдаче работ более 11,26 млн рублей. Вердикт может быть обжалован в течение одного месяца, передаёт ИА REGNUM.
Министерство требовало взыскать с компании Репика более 41,1 млн рублей. В основе спора лежал контракт от 2014 года. Ответчик отрицал свою вину в просрочке.
Напомним, «Р-Фарм» на сегодня является производителем одного из трёх лекарств от COVID-19 — «Коронавира», но в спорном контракте речь шла не о нём.
Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»
В начале сентября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также заявлял, что на мощностях «Р-Фарма» будут выпускать и вакцину.