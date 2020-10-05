Москва, , 10:48 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Министерства промышленности и торговли РФ к АО «Р-Фарм» миллиардера Алексея Репика, которое числится производителем одного из лекарств от COVID-19 — «Коронавира». Снизив изначально запрошенную неустойку, судья обязал «Р-Фарм» выплатить министерству за просрочку в сдаче работ более 11,26 млн рублей. Вердикт может быть обжалован в течение одного месяца, передаёт ИА REGNUM.

«Взыскать с акционерного общества «Р-Фарм» (ОГРН 1 027 739 700 020, ИНН 7 726 311 464) в пользу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (ОГРН 1 047 796 323 123, ИНН 7 705 596 339) неустойку согласно государственному контракту от 11.08.2014 г. №14 411.2 049 999.19.044 в размере 11 265 287 руб. 67 копеек», — решил судья Чадов.

Министерство требовало взыскать с компании Репика более 41,1 млн рублей. В основе спора лежал контракт от 2014 года. Ответчик отрицал свою вину в просрочке.

«Ответчик указал также, что просрочка в сдаче 4 этапа работ вызвана объективными обстоятельствами — прекращение производства активной фармацевтической субстанции TD-1792 на производственной площадке в Российской Федерации», — отмечалось в материалах дела.

Напомним, «Р-Фарм» на сегодня является производителем одного из трёх лекарств от COVID-19 — «Коронавира», но в спорном контракте речь шла не о нём.

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В начале сентября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также заявлял, что на мощностях «Р-Фарма» будут выпускать и вакцину.