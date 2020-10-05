Ханты-Мансийск, , 10:40 — REGNUM Властям Югры во второй раз не удалось реализовать на торгах одно из лидирующих предприятий по деревообработке в ХМАО — Югорский лесопромышленный холдинг. Об этом сообщает Российский аукционный дом.

Первые торги не состоялись 20 марта 2020 года. На продажу единым лотом в 3,141 млрд рублей были выставлены два 100% пакета акций — АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и его «дочки» АО «Югра-плит». Аукцион не состоялся в связи с отсутствием допущенных участников.

Не состоится по той же причине акцион 5 октября, когда начальная цена лота составляла 3,2 млрд рублей.

Отметим, что АО «Югорский лесопромышленный холдинг» — это прибыльное предприятие по лесозаготовке и производству пиломатериалов, которые поставляются на экспорт в Египет, Китай, Германию, Бельгию, Казахстан и другие страны. АО «Югра-плит» принадлежит завод по производству ДСП и ЛДСП с мощностью до 265 000 куб. м в год.

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