Махачкала, , 10:40 — REGNUM Прямые авиарейсы между Махачкалой и Екатеринбургом будут запущены с 14 октября. Полеты будут совершаться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщается на странице махачкалинского аэропорта в Instagram.

Регулярный рейс Екатеринбург — Махачкала — Екатеринбург открывает авиакомпания Red Wings. Летать между столицами Дагестана и Свердловской области будут самолеты Sukhoi Superjet 100. Продажа билетов уже стартовала.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос организации прямого авиасообщения между Махачкалой и Екатеринбургом еще в октябре прошлого года обсудили гендиректор махачкалинского аэропорта Арсен Пирмагомедов и представитель правительства Дагестана в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов. Было отмечено, что появление данного авиарейса, в частности, поспособствует усилению торгового и культурно-экономического обмена двух регионов.