Уфа, , 10:44 — REGNUM Территории яблоневых садов расширяют в Башкирии. Об этом 5 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, в Башкирии очень активно выращивают яблоки. Поэтом нужно сделать так, чтобы школьникам попадали башкирские яблоки, поскольку они являются настоящими и полезными (если в школьном рационе они предусмотрены).

«Мы так и договаривались. Аграрии расширяют свои площади, а мы принимаем яблоки и направляем на рынок школьного питания», — сообщил Радий Хабиров.

По словам министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, площадь яблоневых садов в текущем году только в Чишминском районе составит 22 га (это 4,5 тысяч яблонь на 1 га), а в прошлом году она была лишь 11 га.

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