Калуга, , 10:38 — REGNUM Дилеры шведской автокомпании Volvo приступили к приёму клиентских заказов на модели Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX, произведённые на заводе в Калуге. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В компании отметили, что в России реализации грузовиков Volvo новой и текущей модельной линейки будут идти параллельно до апреля 2021 года, пока производство на калужском автопредприятии полностью не перейдёт на выпуск исключительно грузовых машин нового поколения.

Вся новая линейка тяжёлых грузовых автомобилей оснащается модернизированной «приборкой», которая включает в себя новый бардачок и полностью цифровой дисплей размером 12 дюймов. Кроме того, за доплату покупатель может получить девятидюймовый информационный экран с опцией Infotainment, навигацией, а также с функцией отслеживания данных о перевозимом грузе и изображениями с восьми видеокамер.

Также в авто есть помощник при спуске, функция ACC, электронная тормозная система и динамическое рулевое управление.

Ранее на бельгийском предприятии Volvo Cars в Генте стартовала сборка 408-сильных электровнедорожников XC40 Recharge. Запас хода новинки превышает 400 км (по WLTP).

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