Омск, , 10:26 — REGNUM В Омской области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили ИА REGNUM 5 октября в областном правительстве, валовый сбор зерна на сегодня оценивается в 3 млн 20 тысяч тонн (на аналогичную дату 2019 года было намолочено 2,9 млн тонн). Урожайность — 15,3 ц/га.

Всего обмолочено 99,3% от плана — 2 млн га зерновых и зернобобовых культур (в 2019 году — 1,8 млн га или 90,8%).

Последние гектары планируют убрать в течение трёх дней.

По оценке регионального Минсельхоза, омские аграрии «выиграли битву за урожай зерна» вопреки засухе.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в южных районах Омской области из-за суховея и почвенной засухи вводится режим ЧС.

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