Минеральные Воды, Ставропольский край, , 10:14 — REGNUM Прямые авиарейсы в Саратов, Нижневартовск и Новый Уренгой добавятся к региональным направлениям, выполняемым из аэропорта Минеральных Вод. Полеты будет совершать авиакомпания Nordwind Airlines, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсы в Саратов будут выполняться с 26 октября по понедельникам и пятницам, в Новый Уренгой — с 27 октября по вторникам и субботам, а в Нижневартовск из аэропорта Минвод можно будет улететь с 29 октября по четвергам и воскресеньям.

В настоящее время международный аэропорт «Минеральные Воды» обслуживает 23 направления внутренних рейсов. Курортный город связан авиасообщением с Москвой, Астраханью, Краснодаром, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и другими городами России. С 6 октября из воздушной гавани также можно будет улететь в Псков.

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