Токио, , 10:11 — REGNUM По итогам сентября 2020 года на японском авторынке было продано на 16% меньше автомобилей (без учета мини-каров с объемом мотора до 660 куб. см), чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

По данным ассоциации, всего в Японии за месяц был продан 252 371 автомобиль. При этом за период с января по сентябрь 2020 года продажи автомобилей на японском авторынке сократились на 19%, до 1 827 609 экземпляров.

Марочный рейтинг по продажам автомобилей в Японии в сентябре возглавил бренд Toyota, реализация которого упала на 4%, что в численном выражении составило 127 556 экземпляров. Вторую строчку занимает Honda, чьи продажи сократились на 24,6%, до 27 090 единиц. На третьем месте оказалась ещё одна японская марка — Nissan с результатом 20 689 проданных машин (-36,9%).

Ранее стало известно, что Toyota представит новое поколение седана Mirai в конце 2020 года.

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