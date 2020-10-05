Москва, , 10:08 — REGNUM Падение 2 октября нефти марки Brent в моменте превышало 5% на фоне повсеместных распродаж в сегменте рисковых активов из-за новости о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«По итогам дня и недели котировки, которые тестировали минимумы середины июня в районе $38,80 за баррель, финишировали немногим выше уровня $39.

Новую торговую неделю цены на черное золото начали с восстановления. С утра 5 октября Brent дорожает более чем на 2%, отвоевывая уровень $40 за баррель в условиях восстановления спроса на риск на сообщениях о заметном улучшении здоровья американского президента.

Инвесторы воодушевлены тем фактом, что угроза для жизни Трампа миновала, и это сбавляет градус политической неопределенности перед предстоящими выборами, до которых осталось меньше месяца.

С другой стороны, буровая активность в США продолжает восстанавливаться и набирать обороты. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих установок в стране увеличилось еще на 6 штук, до 189 единиц.

После недавних ураганов производство в Мексиканском заливе возвращается на прежние уровни, лишая рынок временной поддержки, тогда как перспективы роста спроса остаются туманными. В этих условиях Brent будет сложно показать более устойчивый и продолжительный рост несмотря на текущий отскок.

В ближайшей перспективе фьючерсам необходимо подтвердить восстановление над уровнем $40 за баррель, чтобы продолжить путь наверх.

Понижательные риски, которые отправили цены к более чем трехмесячным минимумам, остаются в силе, а значит, угроза возобновления падения Brent сохраняется», — полагает эксперт.

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