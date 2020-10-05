Москва, , 10:03 — REGNUM Вероятнее всего, резкое укрепление рубля до уровня ниже 77 рублей за американский доллар, которое наблюдалось видели в конце прошлой недели носило искусственный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Его практически целиком можно объяснить действиями крупных госкорпораций, которые активно продавали валюты на рынке, приводя свои валютные резервы в соответствие с директивой правительства от 1 сентября 2020 года об объемах валюты на счетах.

Никаких других значимых факторов для столь масштабного укрепления российской валюты в такой короткий срок, а это фактически 1,5 дня, по отношению к доллару и евро нет.

Алроса уже отчиталась о том, что привела размер своих валютных резервов в соответствии с указанной директивой. Вероятно, Газпром и «Роснефть», которые также должны уменьшить запасы валюты на своих счетах в соответствии с данной директивой также реализовали «излишний» запас валюты.

Это уже второй известный случай, когда российские власти задействуют механизм «принудительной» продажи крупными госкомпаниями валютной выручки. Ранее этот директивный механизм был задействован в 2014 году.

В настоящий же момент значимых факторов поддержки у рубля практически нет. Можно, конечно, говорить о некотором увеличении продаж валюты на рынке со стороны Банка России в ежедневном объеме порядка 2,9 млрд рублей. Но это «капля в море».

В сентябре ЦБР продавал валюту примерно на 2,5 млрд рублей ежедневно. Это не помешало курсу национальной валюты рухнуть 28 и 29 сентября.

Будет ли укрепляться рубль и дальше, сказать сложно именно из-за воздействия нерыночных факторов. Серьезных рыночных причин для укрепления национальной валюты сейчас нет, а рисков ее ослабления довольно много.

Это и санкционное давление, и общее настроение «бегства» от рискового активов в мире, «слабость» текущих уровней цены на нефть, риск второй волны коронавируса и сама экономика РФ, которая все еще находится в фазе спада. Причем, снижение может еще усугубиться.

Однако стоит также понимать, что резкого обвала рубля в ближайшие дни ждать не стоит. Но перспективы снижения рубля к уровню в 80 рублей за доллар, а возможно, и ниже, в краткосрочной перспективе ближайших недель по-прежнему сохраняются», — считает эксперт.

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