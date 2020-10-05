Махачкала, , 10:11 — REGNUM Более 70 проектов муниципалитетов Дагестана получат поддержку в 2020 году в рамках республиканской программы «Местные инициативы». Общий объем предоставляемой субсидии составляет 181,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе министерства экономики и территориального развития региона.

Всего на участие в программе в этом году было заявлено 197 проектов от 42 муниципальных образований Дагестана. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 73 проекта в 27 муниципалитетах. С администрациями районов и городских округов уже заключены соглашения о представлении субсидии из регионального бюджета.

Отмечается, что победителями стали проекты по строительству и реконструкции спортивных и детских площадок, обустройству общественных территорий, проекты в сфере водоснабжения, электроснабжения и т. д.

По данным ведомства, в прошлом году по программе «Местные инициативы» в Дагестане было реализовано более 90 проектов.