Вильнюс, , 09:37 — REGNUM За сентябрь 2020 года литовские дилеры продали 4885 экземпляров новых транспортных средств — на 16,7% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Об этом сообщает портал AutoTyrimai со ссылкой на данные Государственного предприятия «Регитра».

Отмечается, что положительная динамика продаж в стране зафиксирована здесь впервые за полгода.

В первый осенний месяц продажи новых легковых машин составили 4687 единиц, что на 17,2% больше прошлогоднего уровня продаж. Продажи коммерческих автомобилей (сегмент LCV) выросли на 5,3%, до 198 экземпляров.

Самыми покупаемыми в прошлом месяце машинами в Литве стали автомобили итало-американской марки Fiat (2466 ед.). Второе и третье места соответственно заняли Jeep (491 ед.) и Toyota (431 ед.). Далее идут: Volkswagen (217 ед.), Nissan (162 ед.) и BMW (54 ед.).

Напомним, в августе текущего года в Литве было приобретено 3592 новые легковые и легкие коммерческие машины. Это на 11,2% меньше, чем в августе прошлого года.

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