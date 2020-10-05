Москва, , 09:11 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2020 года автолюбители в России приобрели новых легковых автомобилей на сумму 1,5 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Причём на иномарки европейских автопроизводителей покупатели потратили 600 млрд рублей — более 40% от общего количества средств, полученных с реализованных в России новых машин. В этом сегменте лидерами продаж стали Mercedes-Benz (124 млрд рублей) и BMW (123 млрд рублей).

Около 25% (372 млрд рублей) всех потраченных российскими автолюбителями средств ушло на покупку автомобилей японских брендов. Здесь лидерские позиции у Toyota (154 млрд рублей).

Порядка 20% денежных средств российских покупателей пришлось на авто корейских производителей (293 млрд рублей). Среди них лидирует KIA с результатом 165 млрд рублей.

Отечественные бренды в финансовом исчислении получили только 10% (137 млрд рублей).

Китайские и американские производители поделили между собой 4% российского авторынка — 42 млрд рублей и 17 млрд рублей соответственно.

Напомним, в августе 2020 года московские автолюбители потратили на кроссоверы и внедорожники 26,1 млрд рублей.

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