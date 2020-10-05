Железноводск, Ставропольский край, , 09:03 — REGNUM Ведется государственная экспертиза проекта ликвидации в Железноводске закрытой городской свалки. Она проходит в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистая страна», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

«Закрытая городская свалка бытовых отходов расположена у северно-западного подножья горы Развалка во второй зоне санитарной охраны. Свалка расположена на трех смежных земельных участках общей площадью 4,6 га. Согласно архивным данным, эксплуатация свалки осуществлялась с 1907 года, а 1 сентября 2002 года эксплуатация свалки была приостановлена», — сообщил мэр Железноводска Евгений Моисеев.

В мэрии отмечают, что ранее на свалку вывозились твердые бытовые отходы от населения, санаторно-курортных учреждений, предприятий торговли и бытового обслуживания, смет с улиц и строительный мусор. Токсичные и иные опасные отходы на свалку не принимались.

В настоящее время мусор Железноводска поступает на полигоны в Георгиевски округ или Минераловодский округ. На территории Железноводска полигона ТБО нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в России осталась неблагополучной, а затеянная реформа — безуспешной. Об этом говорится в выпущенном 28 сентября отчёте Счётной палаты РФ «Анализ выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность РФ, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с ТКО».

Читайте также: Счетная палата России назвала «мусорную реформу» безуспешной

Читайте развитие сюжета: В Башкирии появятся пластиковые мусорные евроконтейнеры