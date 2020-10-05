Ижевск, , 08:50 — REGNUM В Удмуртии завершилась уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур. Валовый намолот зерна в первоначально оприходованном весе составил 701,5 тыс. тонн, что на 41,5 тыс. тонн или на 6,2% больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

При этом урожайность составила 22,6 центнера с гектара, годом ранее — 24,5 центнера с гектара. В ведомстве пояснили, что снижение показателя связано с летней жарой, в июньские дни температура воздуха превышала 30 °C. В то же время зерно поступало с полей с оптимальной влажностью, которая необходима для хранения зерна.

Лидирует по валовому сбору зерна Можгинский район, где собрали 78,4 тыс. тонн. Максимальная урожайность наблюдается в хозяйствах Вавожского района — 33,9 центнера с гекатара.

Как сообщало ИА REGNUM, второе место после исторического рекорда в 2017 году занял урожай пшеницы, собранный в России ко второй половине сентября. За почти девять месяцев этого года в стране было собрано 82,9 млн тонн пшеницы. При этом урожай продовольственной мягкой пшеницы является третьим по величине за все время наблюдений — 57,7 млн тонн. По итогам рекордного 2017 года было собрано 86 млн тонн пшеницы.

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