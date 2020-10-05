Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2020 года самой продаваемой моделью в Казахстане стал седан Ravon Nexia. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период его приобрели 4,6 тыс. казахстанских автолюбителей.

Второе место по популярности занимает Lada Granta. Она разошлась в количестве 4 тыс. экземпляров. На третьей строчке рейтинга расположился бизнес-седан Toyota Camry. За отчётный период дилерам удалось реализовать 2,9 тыс. экземпляров таких авто.

На четвёртом и пятом местах соответственно расположились «кореец» Hyundai Tucson (2,7 тыс. ед.) и отечественная Lada Vesta (2,6 тыс. ед.).

Что же касается августа текущего года, то в этот месяц казахстанский авторынок показал более существенный рост (41%), чем год назад. За месяц в стране было куплено 8,5 тыс. новых легковушек.

Напомним, с января по август нынешнего года в Казахстане было продано 47,7 тыс. экземпляров новых автомобилей, что на 13% больше, чем год назад.

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