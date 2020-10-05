Лилонгве, , 08:43 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) предоставил правительству Малави чрезвычайный кредит в размере 101,96 миллиона долларов США для покрытия ее бюджетного дефицита. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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По информации репортёров, данный заём является второй частью кредита, предоставленного МВФ для преодоления финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса в Малави.

Первый кредит в размере 91 миллиона долларов США был предоставлен Малави в мае для финансирования разрыва в платежном балансе страны.

«Экономические перспективы Малави ухудшились (с мая)… с ускорением распространения пандемии в стране», — говорится в заявлении МВФ.

В нем также говорилось, что второй кредит поможет укрепить систему здравоохранения, увеличить социальные расходы, обеспечить продовольственную безопасность и ослабить ограничения по ликвидности.

Малави, одна из самых маленьких стран Африки к югу от Сахары, не имеющих выхода к морю, сильно пострадала от наводнений, длительных засух, уничтоживших урожай, вредителей и пандемии коронавируса, в результате чего 15% населения нуждается в продовольственной помощи.

Комитет по оценке уязвимости населения Малави, представляющий собой группу правительственных экспертов, экспертов по продовольствию и учреждений по оказанию помощи, пришел к выводу, что более 2,6 миллиона человек в стране с населением 18 миллионов человек не смогут удовлетворить свои потребности в продовольствии в течение сезона потребления 2020/21 годов.

Несмотря на небольшую площадь, Малави входит в первую десятку стран по плотности населения на континенте. В стране выявили 5773 случаея заражения коронавирусом и 179 случаев с летальным исходом.

Пандемия вынудила правительство направить бюджетные ресурсы на здравоохранение и обратиться за чрезвычайной помощью, что увеличило государственный долг до 59% от ВВП, заявил недавно президент страны Лазарус Чаквера.

Страна будет нуждаться в дальнейшей помощи со стороны международного сообщества в течение 2020 и 2021 годов, заявили в МВФ.