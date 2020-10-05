Сеул, , 08:44 — REGNUM С 6 по 8 октября представители Южной Кореи и Камбоджи проведут третьи переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, с южнокорейской стороны в переговорах примут участие представители торговли, стратегии и финансов, морских дел и рыболовства, продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, Лесной службы, со стороны Камбоджи — представители министерства торговли, а также экономики и финансов.

Известно, что первый раунд переговоров состоялся в конце июля текущего года, второй прошел в конце августа — начале сентября.

В ходе третьего раунда представители двух стран обсудят критерии определения страны происхождения, вопросы таможенного оформления и экономического сотрудничества и другие вопросы.

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