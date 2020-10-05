Челябинск, , 08:28 — REGNUM Тестовый трамвай «Богатырь-М» покидает Челябинск. Информацию об этом подтвердили журналистам в городском управлении транспорта.

Низкопольный транспорт курсировал по улицам почти месяц. Он поработал в том числе и на городских маршрутах. Новость о том, что его увозят, часть горожан восприняли с сожалением. Некоторые в том числе жалеют о том, что не успели на нём покататься.

Будут ли приобретены подобные современные трамваи стоимостью более 70 млн рублей для Челябинска, пока неизвестно. Между тем, уже официально объявлено о намерении властей закупить дополнительные единицы общественного транспорта. Помощи в этом губернатор Алексей Текслер попросил у главы Минтранса России Евгения Дитриха.