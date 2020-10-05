Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 2 октября завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 3,97%, до $39,13% за баррель. Цена обвалилась на информации, что Дональд Трамп с супругой Меланией заразились коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На всех рынках началось бегство из рисковых активов. О положительных результатах тестов Трамп написал в своем Twitter.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что с 26 сентября по 2 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 6 единиц и составило 189 штук.

Количество установок по добыче газа упало на одну единицу до 74 штук. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на пять штук, и составило 266 штук против 855 единиц годом ранее.

Сегодня, 5 октября, торги на валютном рынке открылись снижением по индексу доллара и ростом по фондовым индексам. Трейдеры продают доллар на новостях о том, что президент США Дональд Трамп может быть выписан из больницы уже сегодня.

Если бычий настрой сохранится на европейской сессии, то вполне можно рассмотреть восстановление цены до отметки $41 за баррель.

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