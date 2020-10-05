Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам сентября 2020 года самым продаваемым новым авто китайского автопроизводителя Chery стал кроссовер Tiggo 4. Об этом сообщает пресс-служба китайской компании.

В общем объеме проданных автомобилей Chery в прошлом месяце на Tiggo 4 пришлось 46%.

Второе место по популярности занимает Chery Tiggo 8. Таких машин российские автолюбители приобрели в количестве 323 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Tiggo 7 Pro, несмотря на то, что его продажи стартовали 10 сентября. Это авто приобрели 313 покупателей.

Всего же в первый месяц осени дилеры компании Chery в РФ продали 1490 автомобилей — в 2,5 раза больше, чем год назад за аналогичный месяц.

Ранее компания Chery представила рестайлинговый премиальный кроссовер Exeed TXL, оснащённый 197-сильным мотором и семискоростным «роботом».

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