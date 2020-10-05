Москва, , 08:09 — REGNUM Нефтяной и фондовый рынки 2 октября оказались под давлением. Причиной давления оказалось заявление президента США Дональда Трампа о том, что тесты на коронавирус у него и супруги Мелани дали положительный результат, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На фоне бегства из рискованных активов доллар США и японская йена выступили защитными активами. Рубль подешевел к доллару до 78,71 руб., к евро — 92,94 руб., фунту — до 101,87 рубль. Нефть подешевел на 4,48%, до $38,77$.

Торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,08%, до 78,20 руб., евро/рубль — на 0,84%, до 91,62 руб., фунт/рубль — на 1,50%, 101,17 руб.

Опубликованные данные обзора рынка труда в США за сентябрь оказались неоднозначными. Уровень безработицы снизился, однако количество новых рабочих мест, так же, как и месячный индекс среднего заработка, вышли ниже прогноза.

Основной показатель числа новых рабочих мест вырос до 661 тыс. против прогноза 800 тыс., в то время как уровень безработицы снизился с 8,4% до 7,9%. Рост занятости не оправдал ожидания рынка.

Сегодня, 5 октября, торги на валютном рынке открылись снижением по индексу доллара и ростом по фондовым индексам. Трейдеры продают доллар на новостях о том, что президент США Дональд Трамп может быть выписан из больницы уже сегодня.

Об этом заявил 4 октября на брифинге для журналистов представитель команды врачей главы государства Брайан Гарибальди. Если температура не поднимется, то он вернется в Белый дом, где продолжит лечение.

На этой новости вырос спрос на рисковые активы. Нефть Brent подорожала на 2,52% до $40,13. Можно предположить, что сегодня пара доллар/рубль вернётся под отметку 78 рублей. Ближайший уровень для коррекции доллара 77,52 руб.

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