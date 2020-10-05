Тюмень, , 08:07 — REGNUM В Тюменской области 20% предприятий, проверенных на соблюдение мер безопасности в условиях пандемии, не соблюдают требования Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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За весь период введённого режима повышенной готовности по фактам нарушений антиковидных правил в отношении виновных лиц возбуждено 382 административных дела, по 238 делам вынесены решения об административном штрафе. Только за сентябрь 2020 года составлено 36 протоколов за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Отмечается, что в сентябре восемь раз была запрещена деятельность предприятий до 90 суток за комплексные злостные нарушения — отсутствие дезинфицирующих средств, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, отсутствие термометрии сотрудников и обеззараживателей воздуха.

Меж тем в Тюменской области в последний месяц наблюдается подъём числа пациентов с COVID-19. Возобновили деятельность два ковидных моногоспиталя, бригады неотложной помощи в поликлиниках Тюмени перешли на круглосуточный режим работы.