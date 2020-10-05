Нижний Новгород, , 07:58 — REGNUM Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-Авиа» из Нижегородской области, ведущее историю с 1958 года, обратилось с многомиллионным иском к тульскому АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова». Иск к производителю вооружения арбитраж Тульской области до 22 октября 2020 года оставил без движения, передаёт ИА REGNUM.

Претензии поданы 24 сентября 2020 года. Речь идёт «о взыскании задолженности в размере 53 533 755,16 рубля, неустойки в размере 14 711 045,81 рубля, неустойки, начиная с 07.09.2020 г. по день фактической оплаты задолженности, расходов по оплате госпошлины в размере 200 000 рублей».

Напомним, к бюро имени Шипунова претензии имеет и Минобороны России, выставившее счёт на 12,45 млн рублей, которые фигурируют как неустойка по госконтракту от 2018 года.