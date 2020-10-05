Челябинск, , 07:44 — REGNUM В Челябинской области увеличено финансирование регионального Фонда развития промышленности. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

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Согласно документу, оно выросло на 120 млн рублей. Эти средства пойдут на поддержку предприятий в условиях коронавирусной пандемии. Предстоит выдавать льготные займы, которые позволят организациям сохранять имеющиеся рабочие места и открывать новые, а также наращивать объём выпускаемой продукции, выручку и объёмы поступления налогов в бюджет.

Фонд был создан в 2016 году. За это время с его помощью было привлечено в региональную экономику инвестиций на сумму 651 млн рублей, а займов выдали в размере 253 млн. Кроме того, в условиях пандемии фонд оказывает кластерам и промышленным предприятиям дополнительную поддержку, предоставляя субсидии на модернизацию производства. Каждая организация может получить до 20 млн рублей.